2016最難忘經驗 鍾萬學：成為被告
雅加達華裔省長鍾萬學涉及褻瀆宗教案。歲末將至，他透露自己今年最難忘的經驗就是成為犯罪案件的被告。
鍾萬學將參加明年2月選舉，尋求連任。他日前在演講中提及一句可蘭經文，認為是對手利用宗教影響政治，「愚弄」大眾，引發若干伊斯蘭團體認為此話「侮辱可蘭經」並提出控訴。警方調查後將他列為褻瀆宗教案嫌犯，並將案件移送檢方起訴。
印尼「共和報」（Republika）報導，鍾萬學昨天前往雅加達東區吉里利坦（Cililitan）參加造勢活動時透露，2016年一整年，他有一些忘不了的經歷，最難忘的經驗就是他被裁定為被告的那一刻。
不過，鍾萬學也坦承，被指控為褻瀆宗教案嫌犯後，他從中得到許多教訓。
他說，不是每一個像他一樣老實的人都會受到歡迎，就像一棵樹，如果那棵樹長得很直，就會有很多人想要砍掉它。
被問到在省長任內最寶貴的經歷為何時，鍾萬學說，就是他成功協助那些有才能的雅加達貧窮家庭的孩子們進入國立大學就讀。
他說，他的父親一直提醒他，不是每個人都像他一樣這麼幸運能唸大學。所以有機會能夠幫助別人唸大學是他寶貴的經驗。
鍾萬學自上任以來，推動多項改革，包括拆除紅燈區、整治芝利翁河（Ciliwung）抗洪防災、推動窮人看病免費的健保卡及助學扶貧的智慧卡、實施單雙號車牌通行的交通管制，以改善交通壅塞。
此外，他大力改革官僚體系，開除怠惰、貪腐的公務人員，並刪除表現不佳公務員的績效獎金，節省省政府預算開支。1051229
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。