暖暖包放褲袋 阿嬤腿燙出一大包

一名阿嬤大腿一片紅斑，且長有黃色液體大水泡，就診發現，原來是使用暖暖包不當。（皮膚科醫師邱哲煌提供）中央社記者陳偉婷傳真 105年12月29日

一名阿嬤大腿一片紅斑，且長有黃色液體大水泡，就診發現，原來是使用暖暖包不當。醫師提醒，暖暖包不宜用黏的，且應常換位置，老人和小孩使用要更注意。

皮膚科醫師邱哲煌日前在臉書分享病例，一名86歲阿嬤由兒子、媳婦帶過來看診，晚輩一臉焦慮。阿嬤的左大腿前側一片紅斑，腿上有一個大水泡，水泡內有黃色的液體，且會痛。

邱哲煌告訴阿嬤兒媳，這是燙傷；兒媳還搞不清楚，說沒有讓老人家燙到。詢問有沒有用暖暖包，兒媳才恍然大悟，原來是阿嬤把暖暖包放進褲袋，大腿才會燙傷。

中國醫藥大學附設醫院皮膚部主治醫師邱品齊受訪時表示，人體皮膚若長時間接觸攝氏40度以上高溫，就可能會急性燙傷，出現熱、痛、水泡或產生慢性灼傷，雖沒有水泡、痛，但皮膚會出現紫色、暗紅色的火逼性紅斑。

邱品齊說，很多人使用暖暖包都認為應該安全、不會過燙，但如果一直把暖暖包放在同一個地方，熱量聚積，也會有燙傷的風險，如時下流行的黏貼式暖暖包，可能因黏貼不當，導致遇熱太久，讓皮膚燙傷，尤其在對溫度較不敏感的老人、糖尿病患者和小孩，使用更要注意。

如何正確使用暖暖包，邱品齊說，暖暖包不要固定在一個地方太久，哪個地方覺得冷，就放一小段時間，之後就換位置；如果使用時皮膚出現刺痛感，代表可能有燙傷疑慮，一定要移開。

有些人怕冷，晚上就睡在電熱毯上，邱品齊說，最好的保暖方法應該是用環境加溫法，如使用暖氣、葉片式的電暖器；如果使用電熱毯，要注意溫控，有些人睡到忘記也可能燙傷。

邱品齊說，懷爐、電暖爐、熱水袋等使用也都要注意時間和放置位置，且應避免使用煤油暖爐，以免在密閉空間產生一氧化碳中毒的不幸事件。1051229

(中央社)