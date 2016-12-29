立委提案 公務員酒駕一律移送公懲會

交通部長賀陳旦（左一）與各單位列席代表通通上台，回應自家單位105年酒駕人數。（黃世麒攝）

民進黨立委鄭寶清提案，要求公務員一旦酒駕被查獲，應一律移送公懲會懲處。（黃世麒攝）

立法院交通委員會29日邀請交通部報告「我國酒後駕車現況暨防制作為」，立委鄭寶清質疑各單位公務員，除警政署以外，其餘單位105年因酒駕被移付懲戒總數竟然只有3人，質疑是否「官官相護」，採取縱容態度，要求交通部長賀陳旦（左一）等各單位列席代表通通上台說明，並提案一旦公務員酒駕被查獲，應一律移送公懲會懲處。

另鄭寶清也表示，台灣酒駕件數多，但處罰不如其他國家嚴重，要求只要酒駕被臨檢抓到，就先拘留24小時。

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(中時)