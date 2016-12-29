朴槿惠會晤律師團 磋商因應彈劾策略
南韓總統朴槿惠的辯護律師團代表李中煥今天表示，辯護律師團9人今天上午10時在青瓦台和朴總統會面，就彈劾案庭審辯論策略進行討論。
南韓聯合新聞通訊社報導，憲法法院將於明年1月3日正式審理朴槿惠彈劾案。
李中煥表示，將和總統商討國會彈劾決議所列重要指控，如刑事罪名是否成立、憲法法院要求解釋的「世越號」沉沒海難當天7小時行蹤等。
朴槿惠疑涉刑事犯罪有濫用職權、脅迫、洩漏公務機密等，獨立檢察組和國會方面還懷疑朴槿惠受賄。
南韓國會於9日以贊成234票、反對56票、棄權2票及無效7票通過了總統彈劾決議後，朴槿惠曾與律師團部分人員進行接觸，但與律師團所有律師會面尚屬首次。1051229
(中央社)
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