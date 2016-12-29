振興台股 曾銘宗建議降當沖證交稅
中國國民黨籍立法委員曾銘宗今天表示，台灣股市面臨交易量萎縮、由外資主導、多數市價低於淨值等結構性問題，他主張調降現股當沖證交稅，編列中小型股指數，發行ETF因應。
曾銘宗上午在國家政策研究基金會舉辦的「振興台股應盡快決定藥方」記者會表示，民國103年上市上櫃交易量新台幣1191億元、104年1161億元，但今年卻只有996億元，交易量持續萎縮。
他表示，平均日交易量100張以下達513家，占整體股市32%，股市有許多「殭屍股」，且市價低於淨值，股價嚴重被低估也有551家，占34%。
曾銘宗認為，如果台股持續量縮、由外資主導、多數市價低於淨值，可能很多企業無法利用資本市場籌措資金因而下市，轉進其他市場，造成資本市場邊緣化，他呼籲政府趕快提出辦法。
曾銘宗主張調降現股當沖證交稅，他說，行政院初步決定降到千分之1.5，希望政府加快腳步實施。
為因應市價低於淨值，他建議政府針對經營相對較好的中小型股，提出具體辦法，編列中小型股指數，發行ETF，以有效擴增中小型股交易量；政府也應鼓勵法人、銀行、投信，強化對中小型股票的投資，並鼓勵規模小的小型股合併。
國家政策研究基金會經發財政組召集人林祖嘉說，，政府如果要拚經濟，對股市應有更大幅度做法，現在不光是股市問題，而是民眾對長期經濟結構、總體經濟信心不足。
國家政策研究基金會執行長孫立群認為，民進黨5月20日上台後，股市交易量比5月20日之前更低，民進黨政府不覺得丟臉嗎？對得起台灣股民嗎？希望政府不要只搞政治，要提出政策，有好的政策才能圖利民眾。1051229
(中央社)
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