本收成年度薩爾瓦多出口已成長37%
官方統計數據顯示，本（2016-2017）收成年度前兩個月，薩爾瓦多咖啡出口比上個年度同期，成長了37.5%。
薩爾瓦多咖啡協會（CSC）表示，今年10至11月，薩爾瓦多總共出口1萬9675公擔的咖啡，去年同期的出口量為1萬4312公擔。
CSC同時指出，上述兩個月期間，薩爾瓦多咖啡出口總值達到317萬1193美元，比上一年度同期的193萬7289美元，成長了63.7%。
根據CSC的統計資料，今年10-11月，美國仍為薩爾瓦多咖啡出口最大市場，占總出口量的68.6%，其次依序是德國(15.1%)、義大利(4.2%)、日本(4%)和南韓(3.2%)。
上（2015-2016）年度，薩爾瓦多咖啡出口比2014-2015年度，在量的方面減少了17%，在總值方面更衰退了28.3%。1051229
(中央社)
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