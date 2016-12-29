廢除BRT 中市：捷運藍線起死回生關鍵
台中市交通局今天針對優化公車系統年終檢討指出，因廢除BRT藍線，使得交通部核准台中市政府爭取多年的捷運藍線計畫，市長林佳龍形容這是捷運藍線「起死回生的關鍵」。
台中市政府廢除BRT實施台灣大道優化公車系統後，從去年7月實施至今已近1年半，交通局進行年終檢討認為，除班次加倍大幅縮短候車時間外，往海線也可直達免中途轉車，多數公車退出慢車道後，也使得台灣大道整體行車效率提升，還體貼提供充電站讓乘客使用。
交通局指出，更重要的是，也因廢除BRT藍線，使得交通部核准市府爭取多年的捷運藍線計畫，市長林佳龍形容這是捷運藍線「起死回生的關鍵」。
對於新一年度的優化公車系統管理計畫，交通局長王義川表示，公車專用道的藍色塗面不但不符交通規範，由於公車長期輾壓，也已破舊不堪，將委請建設局納入路平專案重新鋪面，預計春節後開工，明年4月左右完工。
王義川指出，部分站台及行控中心設備也已陸續完成驗收，依實際需求再利用；而梧棲機廠也預計明年3月驗收後委託業者經營；原BRT公司採購的雙節公車，也已招標完成，將委託民間業者行駛。
交通局說，優化公車系統去年7月8日上路，原本僅有一條公車路線，擴增為300至308共9條公車路線，班次數量從每日426班次倍增為855班次，專用道使用效率提升，候車時間縮短一半以上，更能順利搭上車，也更容易有位子坐。大部分公車退出慢車道的結果，也使得慢車道車速變快，機車騎士更安全，而快車道車速則大致上維持不變，讓台灣大道整體交通更加順暢。1051229
(中央社)
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