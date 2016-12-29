韓判高通壟斷罰巨款 高通不服擬上訴

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韓國公正交易委員會對世界通訊晶片龍頭美國高通（Qualcomm）處以1兆300億韓元（約新台幣275.55億元）罰金，這是歷來最高額罰金。對此，高通不服準備上訴。

韓國公正交易委員會判定高通壟斷，預計對全球智慧手機和晶片市場帶來相當大的影響。

南韓「朝鮮日報」今天在頭版頭條報導指出，公正交易委員會28日宣布，「因高通涉嫌濫用市場支配地位，決定處以1兆300億韓元的罰金」。

公正委員會認為，高通以提供通訊晶片和使用專利技術為要脅，強制要求三星電子和LG電子等智慧手機製造商簽訂高達智慧手機價格3-5%的專利使用費合約。此外，高通限制三星電子和英特爾等存在競爭關係的晶片公司使用自己公司的專利，妨礙競爭產品的發展。

公正委此番罰金決定，對正在針對高通公司展開類似調查的美國、台灣和歐盟（EU）等國家也將造成相當大的影響。去年2月，中國當局對高通處以與韓國此次類似金額的罰金。

報導說，高通對此不服，並表示，「韓國公正交易委員會此次的判定與事實不符，是無視市場現實的處置。公正委無視高通要求的基本權利，進行了此次調查，因此，高通不能接受這一結果。」據悉，高通方面計畫向首爾高等法院提請訴訟。1051229

(中央社)