松坂大輔冬盟最終戰 繳7局失1分好投

松坂大輔再繳7局失1分好投，復活指日可待。(美聯社資料照)

在修改投球機制、找回控球後，「平成怪物」松坂大輔狀況逐漸加溫，29日在波多黎各冬盟最後一戰，他更霸氣繳出7局失1分的好投，儘管球隊遭逆轉，讓他勝投未能開張，不過這名36歲的昔日強投找回身手，比起勝投更加價值連城。

松坂自從修改投球機制後，表現漸入佳境，前役投4局失2分，也不算太差的成績，但被打6支安打有些偏多，不過經7天調整後，他此役威風八面，前5局投完，四度演出三上三下，僅在第2局被一名打者上壘，彷彿再次找回了過往日本隊「18號」王牌的制宰力。

越投越帶勁的松坂，第6局上場續投，一上場就連送兩K，隨後雖送出1次保送，卻馬上再飆出三振解危。狀況不錯的他繼續向下投，孰料在第7局遇上亂流，讓對方靠著安打、保送及推進，進占二、三壘，並被七棒打者打出適時安打，失掉第1分。

松坂面對1出局三壘有人的危機，此時八棒打者又把球送向外野，遭接殺後，三壘跑者同時拔腿奔向本壘，眼看松坂要失掉第2分，不過左外野手展現長傳美技，讓跑者在本壘前含恨出局。

挺過危機後，松坂也帶著勝投資格退場休息，總計7局投球，只被打3支安打失1分，並有3K、2保送，在冬盟的最後一戰繳出代表作，雖球隊遭逆轉，讓他無緣留下勝投紀錄，不過重拾身手的精采好投，似乎也代表平成怪物的完全復活，真的不遠了。

(中時電子報)