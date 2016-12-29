卓偉年底抖半個娛樂圈猛料 揭王寶強這樣抓姦！

卓偉爆料王寶強的抓姦方式是看到馬蓉手機。（圖／達志影像）

大陸頭號狗仔卓偉，今年爆出不少娛樂八卦，其中他更是緊咬著楊冪與劉愷威不放。但他昨天開直播接受網友提問，被說年底發威，聊了半個娛樂圈的猛料，而在2016年鬧得最大的，更屬王寶強被老婆馬蓉與經紀人宋喆戴綠帽，卓偉昨稱王寶強其實是在自家抓到馬蓉出軌證據！

馬蓉與宋喆偷吃，王寶強成為2016最苦情男，不過抓姦過程反而是大家最為好奇，先前流出一組他到酒店抓姦的照片，可最終被否認。卓偉昨在節目上透露，表示馬蓉有兩支手機，一支就是工作用，另一支則是祕密與宋喆所用，怎知她不小心遺漏在家充電，王寶強好奇看了下，進而發現這不堪的內幕。

楊冪也是卓偉緊追對象。（圖／達志影像）

除了王寶強外，楊冪與劉愷威的關係也令廣大網友好奇，卓偉也認為兩人應該已經離婚，「就算沒離也是事實勝於雄辯」，更說自己統計過，楊冪返港看小糯米的次數僅有21天，「正常夫妻在一起的時間不會有這麼短，這很不正常。」

直播上除了卓偉之外，一旁蒙面的「董哥」，更爆料有位女星與某製片人交往多時，在拍攝某戲劇時，更搭上一位已婚男主角，兩人情不自禁「打野戰」，直到女方結婚後兩人才退燒，提示指出，女方近兩年作品很多、老公是圈外人，兩家關係不錯，引發網友熱議；只是卓偉在年底這樣大爆發，網友就虧他「知道的太多了。」

(中時電子報)