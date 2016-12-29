老樹歲修 北市請來樹藝師攀樹師健檢
台北市工務局今天邀請樹藝師、攀樹師等專家，為北市50株受保護老樹進行看診治療，且全程未動用吊車等重型機具，希望在不傷害樹體下，完成健檢。
老樹是珍貴資產，但隨著樹齡增長，遇到風吹日曬雨淋，難免會生病、損傷，如果不及早治療、救治，甚至可能提早死亡，現在樹木醫學在世界已是重要專業項目，台北市率先全國，試辦「樹藝師、攀樹師聯合診療」。
樹藝師在樹下診斷樹木健康狀況和評估安全風險，再由攀樹師利用「繩套」攀樹解決各種健康風險問題，北市工務局找來樹藝師黃郁晴、國內著名的攀樹達人雷時生等人合作為老樹歲修。
黃郁晴在年輕時即考取國際樹藝協會（International Society of Arboriculture）認證樹藝師(Certified Arborist)、樹木風險評估員（ISA TRAQ），憑著對樹木熱情，集結許多志同道合朋友成立樹醫團隊。而雷時生不僅是國內攀樹者先驅，更時常協助林務局前往國內各大山林解決許多神木巨樹的健康問題。
北市工務局公園處處長黃立遠表示，樹藝師和攀樹師都是從國外傳入的名詞，顧名思義就是從事與樹木相關技藝工作的專門人員，目前國內約有90位的樹藝師，攀樹師因為需至國外考試，國內僅有4位認證攀樹師；公園處今年度由具有ISA樹藝師和攀樹師的團隊來協助修剪，使老樹能受到更多的尊重及友善的對待。
公園處表示，正確處理老樹的健康問題，可及早治療或預防老樹的健康問題，同時也降低周遭環境的安全風險，讓老樹受到最妥善照顧。1051229
(中央社)
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