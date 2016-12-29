105年註冊率 這些學校最慘烈

教育部首度公布大專校院「學制」註冊率，剛發生販賣假學歷爭議的南榮科技大學，四技日間部註冊率僅18.74%。

另外，育達、中州、大漢、和春、亞太、台觀、康寧、華梵等校，都有學制註冊率低於5成。

少子女化「105年大限」今年首度衝擊大專，大學日間部學士班（或技職校院的四技）註冊率低於6成的共有17校。按照教育部規定，連續2年全校註冊率低於6成，且滿足一些條件，就會被列入專案輔導學校名單。

教育部技職司專門委員張嘉育表示，南榮科技大學今年發生校長賣假學歷爭議，直接影響到學校的註冊率，四技日間部僅18.74%。其餘幾所註冊率偏低的學校，大都是因為所在地點交通相對較不便利，例如和春技術學院在高雄大寮，大漢技術學院在花蓮。

以個別科系所來說，掛零的多是碩、博士班，包括台灣大學博士班都有一堆掛零。不過吳鳳科技大學資訊管理系四技、醒吾科技大學行動裝置與傳播媒體應用學士學位學程、南亞技術學院創意流行時尚設計科五專日間部，註冊率也都掛零。

對於上述狀況，張嘉育解釋，吳鳳是因為在嘉義太偏僻，且有資訊科系的學校太多，招生相對競爭；醒吾是因為科系名稱有點複雜，大家可能不知道在教什麼；南亞則是屬於五專，推測想念設計的學生多會選擇高中職。1051229

(中央社)