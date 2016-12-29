賞花突昏倒 婦人送醫不治

73歲楊姓婦人邀集歌唱班同好，今天上午到台中國際花毯節一遊，未料，她賞花到一半突然暈倒，救護人員到場時，婦人已無生命跡象，送醫急救不治。

台中市消防局今天上午9時接獲通報，台中國際花毯節會場內有婦人暈倒，緊急派員前往搶救，救護人員到場時，花毯節現場的護理人員對婦人施行CPR急救，婦人當場已無生命跡象。救護人員立即將婦人送醫，院方急救30分鐘後，仍宣告不治。

楊姓婦人的陪同友人表示，婦人邀集歌唱班同好一起到花毯節一遊，親自準備粽子、菜包當大家的早餐，上午6時30分從苗栗出發，賞花到一半突然昏倒。

友人說，婦人平時無不舒服情況，剛剛在會場時突然頭暈，隨即就暈倒了。婦人確切的死因有待檢警調查、釐清。1051229

(中央社)