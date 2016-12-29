最悲2016 好萊塢星母女接連告別人世

1950與1960年代紅遍好萊塢的女星黛比雷諾，在女兒星際大戰女星嘉莉費雪過世後1天也告別人世。長達半世紀的好萊塢話題母女如今先後升天，讓人不勝唏噓。

性格爽朗的黛比雷諾（Debbie Reynolds）不堪女兒嘉莉費雪（Carrie Fisher）過世的打擊，中風辭世，結束84年的璀璨人生。

好萊塢星母女長達半世紀的話題，因兩人接連辭世而塵埃落定，讓人不勝唏噓。巨星們於2016年尾先後告別，讓影迷們想要盡快告別悲哀的2016年。

深具喜劇細胞的黛比雷諾能歌善舞，19歲就與金凱利（Gene Kelly）合作演出影史巨作「萬花嬉春」（Singin' in the Rain），是歌舞片當道的1950與1960年代好萊塢一線女星。

黛比雷諾經歷3段婚姻，1955年與歌手暨主持人艾迪費雪（Eddie Fisher）結婚，生下嘉莉費雪與陶德費雪（Todd Fisher）。這段婚姻因女星伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）介入於1959年告終，黛比雷諾之後2度再婚，仍與一對兒女關係密切。

黛比雷諾在2011年伊莉莎白泰勒過世後，曾向脫口秀名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）告白，她與伊莉莎白泰勒曾經在郵輪碰面共進晚餐，兩人有說有笑，度過美好的夜晚，為玉婆半世紀前橫刀奪愛的醜聞畫下句點。

黛比雷諾與女兒嘉莉費雪的母女情仇，被嘉莉費雪寫在半自傳小說「來自邊緣的明信片」（Postcards from the Edge）裡，小說在1990年搬上大銀幕，由梅莉史翠普（Meryl Streep）和莎莉麥克琳（Shirley MacLaine）飾演這對話題母女。

黛比雷諾不諱言，一對兒女是被好萊塢與電影養大的。嘉莉費雪在好萊塢沉浮，尋找自我認同，13歲就學會抽大麻，20歲使用禁藥，28歲昏倒在片場被送到醫療勒戒中心。

好萊塢開心果黛比雷諾邁入晚年，仍活躍於舞台與大小銀幕。她的人生並不順遂，第2任丈夫卡爾（HarryKarl）曾把她的錢賭光，黛比雷諾還曾在拉斯維加斯以個人名號經營飯店賭場，但以破產結束，不過她仍以笑容面對曲折人生。

黛比雷諾與嘉莉費雪在晚年關係變得較親近，這對冤家母女花了30年憎恨對方，最後還是在彼此身上找到快樂。如今就如陶德費雪所言，兩人在天上相聚了！1051229

(中央社)