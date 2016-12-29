北市自來水鉛管 106年底全數更換完成
台北市去年曾發生自來水鉛管事件，引起恐慌，台北自來水事業處今天說，預計3年把全市1萬7714戶的鉛管換成不銹鋼波狀管，目前進度超前，預定明年底全部更換完成。
北水處上午召開「台北市汰換鉛管進度大幅超前」記者會，副市長鄧家基出席並主持。
北水處表示，去年10月發生自來水鉛管事件，引發民眾對用水安全的關切，為消除民眾心中疑慮，北市加速汰換鉛管進度，預計3年內換成不銹鋼波狀管。
北水處說，經統計，全市約有1萬7714戶鉛管戶，現已更換1萬2876戶，進度超前，預定明年底全部更換完成，但仍有230戶不同意更換不銹鋼波狀管。
北水處處長陳錦祥表示，針對不同意戶，已要求簽認切結書，但為確保民眾用水安全，仍會派員針對不同意用戶的自來水加強檢測，並告知用戶相關數據。
鄧家基則呼籲私有土地和用戶配合，他說，民眾若擔心，可打自來水事業處客服中心查詢關於鉛管問題，也建議民眾使用自家水管時，可先放水2、3分鐘，且不要使用熱水器供應熱水水源。
北水處表示，從民國68年停用鉛管，並在98至102年完成長度20公尺以上鉛管汰換工程，剩餘的鉛管零星分佈在管網，雖水質檢驗都在安全標準內，但為消除民眾用水疑慮，仍積極進行鉛管汰換作業，預定明年底全市更換完畢。
至於更換鉛管後，民眾是否可直接開水龍頭飲用，北水處說，因大樓都有管委會管理，會定期清洗水塔，若是公寓，記得每半年清洗一次，其實民眾是可直接飲用，不必擔心。1051229
(中央社)
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