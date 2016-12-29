蔡總統1月出訪 將與他國元首互動

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總統蔡英文下月出訪中美洲，在尼加拉瓜總統就職典禮上與其他國家元首互動的行程，外交部今天對此表示「相信已經有了適當安排」。

應友邦尼加拉瓜共和國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）邀請出席就職大典，蔡總統明年1月7日將率團出訪，並訪問鄰近的宏都拉斯、瓜地馬拉及薩爾瓦多，以深化與區域內友邦互動。

外交部發言人王珮玲上午在例行記者會表示，目前訪問行程大致抵定，相信必能增進各方合作關係及深化邦誼，她並強調目前一切都非常順利。

媒體詢問蔡總統在尼加拉瓜總統就職大典上會與其他的元首或政要互動嗎？她指出，依慣例在這樣場合若時間允許會有自然的互動，「相信已經有了適當安排」。

至於過境美國地點，王珮玲說，相信總統府很快會公布。1051229

(中央社)