束帶綁反同民眾 葉俊榮：合法且損害最少

26日審查婚姻平權法案有反同婚團體民眾闖入立法院區，遭警察綁上束帶，立委質疑違反比例原則；內政部長葉俊榮今天說，這是合法且最少損害的方式，若是手銬，才不符比例原則。

立法院26日審查婚姻平權民法修正草案，挺同、反同等團體也在周遭集會，共有1200名警力維安。有不少民眾翻入立法院圍牆內遭警察綁上束帶，警方統計，共有155名民眾遭管束。

中國國民黨籍立法委員黃昭順上午在內政委員會詢答時，拿出26日的照片，有闖入立法院區的反同婚民眾，遭員警綁上束帶，黃昭順說，相較於太陽花事件，這非常不合乎比例原則，要求內政部檢討警械使用。

葉俊榮說，他覺得這些民眾都很積極地在民主社會表達自己看法，都要尊重他們；而警方的做法，是很不得已，而且合乎比例原則，「如果是手銬，我就會覺得是不符比例原則」，這確實是合法，而且也是最少損害的方式。

另外，國民黨立委林德福也關注跨年活動警察勤務維安是否就緒？葉俊榮說，跨年有相當多人潮聚集，因為有交通動線，交通部已經展開規劃，警察也做一些治安佈置；人潮大量聚集時，呼籲民眾特別注意安全，並遵守交通部、警察部門所做的指引。1051229

(中央社)