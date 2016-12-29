時力：推動反媒體壟斷立法 不只是口號

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國家通訊傳播委員會（NCC）針對中嘉案舉行聽證會。時代力量黨團今表示，反媒體壟斷是時代力量重要政策，不只是口號，已提出媒體壟斷防止暨多元維護法草案，積極推動立法。

時代力量立法院黨團上午發表聲明指出，反媒體壟斷是時代力量重要政策之一，更是幾位成員在組黨前就已積極參與的重要改革運動，「反對媒體壟斷之立場始終如一」。

時代力量黨團在3月29日提出媒體壟斷防止暨多元維護法草案，雖經過黨團多次呼籲，仍未排入交通委員會議程中，因時代力量黨團5位委員所屬委員會沒有包括交通委員會，在NCC委員同意權審查時，也要求被提名人承諾率先推動反媒體壟斷法立法。

時代力量黨團表示，黨團版的反媒體壟斷法，秉持「抓大放小」、「明確可行」、「反映媒體特性及本土實情」、「遵循既有管制前例」等原則，以市佔率為基礎，判斷參與結合的媒體事業，是否因該結合而獲得實質支配影響力。

時代力量黨團表示，這會期一開議時，就把「反媒體壟斷法」列為優先法案之一。時代力量黨團反對媒體壟斷，「不是口號，而是提出進步版本、積極推動立法」。1051229

(中央社)