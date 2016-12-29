王心凌爆再變臉 昔日甜心教主現變這樣

王心凌近來頻被質疑整形。(圖／本報系資料照)

王心凌近日出席活動時，被拍到臉部僵硬不自然。(圖／翻攝自騰訊娛樂)

甜心教主王心凌近來頻被質疑整形，不僅山根變高聳，連蘋果肌也更立體，和過去長相有落差，近日她出席活動時，又被發現臉部僵硬不自然，被疑是整形過度的後遺症。

王心凌近日到大陸表演，卻被發現臉部怪怪的，據《騰訊娛樂》報導，她笑容僵硬、顴骨比以前突出，肌肉線條看起來相當不自然，頸紋也很明顯，被疑再度變臉，網友直呼「是整過頭了？」

其實，王心凌之前也被質疑整形，讓她無奈發文反擊，「看見美照，說肯定是整了，看見醜照，說一定是整歪了」，感嘆這年頭，一定得用歪七扭八的角度看待事情嗎？

(中時電子報)