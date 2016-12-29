台鐵：已啟動與桃鐵高架化廠商解約
桃園市擬定的鐵路地下化可行性評估報告，日前交通部修正後，已報行政院核定，桃園鐵路高架化改為地下化幾成定局。但台鐵表示，行政院早在去年10月2日，就已同意台鐵暫停桃園高架化工程；台鐵近期也已啟動與高架化施工廠商終止契約。
台鐵說明，自2009年行政院核定桃鐵高架化後，近年施工內容，主要是蓋完桃園臨時站、桃園至內壢間的臨時軌等。全部工程也在28日凌晨，完成桃園站左近鐵軌切換工程後，完全暫停。
桃園市府曾指出，臨時軌土地租金每年1828萬元、專案管理顧問，及細部設計顧問每月約300萬元，高架化已投入設計和直接工程費超過23億元。
但台鐵指出，至少3家以上桃鐵高架化工程施工廠商，陸續要求終止契約，已進入驗收、計價程序，才能結算台鐵具體要支出多少工程費。至於是否有賠償問題，台鐵表示，工程約採做多少、付多少，不至於產生賠償。
不過，台鐵工程人員說，包括先前已請廠商設計高架化工程，並配合臨時軌布建，配備電力基座、路基、排水溝等。桃鐵改地下化，路線若有調整，歸還民地後還要復舊，可能有部分工程要敲掉重做，都將成為埋沒成本。
(中時)
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