立委擬修法酒駕者應洗被害者大體 賀陳旦贊同

民進黨立委葉宜津今在交通委員會表示，國內現行酒駕法則或廣告，都無法對酒駕者帶來衝擊，將提議修法，未來酒駕肇事致死，若經家屬同意，加害者應去洗被害者大體，「讓他去自己看看自己做的好事！」交通部長賀陳旦點頭贊同，法務部則表示會審慎研議。

葉宜津在交委會上撥放兩支廣告，批評交通部與警政署的宣導令民眾無感，隨後撥放三支泰國酒駕廣告，簡單幾秒鐘的畫面卻衝擊所有觀眾的心，「跟酒駕者求情沒有用，這是一種謀殺」。

葉宜津說，她將提議修法，未來若有家屬同意，酒駕致死者應去洗被害者大體。交通部長賀陳旦點頭同意，並表示將與相關單位研究。

法務部指出，基於對殯葬專業、對往生者及家屬尊重，會審慎研議。警政署與國防部則表示，法案通過後將會配合。

(中時)