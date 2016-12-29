疑違規爬黑山 1人墜崖傷重亡

一支來自北部的14人登山隊，23日從花蓮瑞穗入山，原申請走瑞穗到萬榮路段折返，卻在28日於南三段花蓮縣與南投縣邊界發生山難，62歲的莊姓隊友摔落山谷，同行隊友救起後安置露宿袋內，29日早上8時許發現已死亡，因山區氣候惡劣多變恐再突生意外，目前現場僅留報案人張姓男子與罹難者，同行其他12人續往前行程，預定從郡大林道十八重溪溪谷下山。

山難現場因地處遠僻，地面救援約5到6天行程，考量救援時效，南投縣消防局已申請直升機救援，但高山濃霧，今日直升機能否順利救援不確定，但會出動空勘；南投縣消防局另指派信義分隊組成地面搜救隊，目前第一批警、義消4人已經在上午9點上山，第二批整裝中。

消防局表示，該隊無攜帶GPS設備，無法敘述詳細座標，僅口頭描述目前位置約在信義鄉可樂可樂安山；該隊只申請花蓮瑞穗到萬榮，沿太平溪步道行走折返，卻走進南三段，疑為違規爬黑山。

(中時)