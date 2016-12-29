中國年度體壇十大劇本 林丹出軌上頭條
根據《新浪網》報導，評選出2016年中國年度體壇十大劇本當中，前世界球王林丹出軌名列第一，美國大選諸多名人反川普也入榜。
《新浪網》指出，林丹與謝杏芳是家喻戶曉的羽球情侶檔，多年來恩愛的形象深植人心，沒想到卻在老婆懷孕期間出軌，白天與名模牽手吃飯，晚上在飯店互相取暖，大大傷害了林丹的威名。
美國大選之前希拉蕊呼聲相當高，不論是體壇或是影壇都一面倒支持這位女強人，相形之下川普就多次被NBA、MLB球員點名反對，然而川普卻軍突起，登上白宮寶座，不知道當時反川普的體壇名人做何感想。
前奧運金牌得主男子田徑110公尺跨欄好手劉翔，感情路走來似乎不太順遂，身旁兩位女主角葛天與吳莎不但互換角色，而且還「唇槍舌戰」，至於劉翔則是選擇支持現任女友，也就是吳莎囉！
(中時電子報)
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