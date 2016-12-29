廢除國旅卡 行政院：沒朝這方向思考
行政院發言人徐國勇今天表示，廢除國民旅遊卡要經過相當研議與討論，行政院內部沒有討論，目前沒有朝這個方向思考。
中國大陸觀光客訪台數銳減，為振興國旅市場，行政院拍板明年元旦起將採用國旅卡新制，一半額度新台幣8000元限用於團體旅遊，引發公務員反彈，連日來不少人到負責規劃國旅卡的行政院政務委員張景森臉書洗版。
張景森昨天在社群網站臉書（facebook）表示，有公務人員要連署廢除國民旅遊卡，他認為廢除國旅卡，政府每年省下70億元到80億元，可做很多事，而公務員出門玩花自己的錢，自由自在不受政策限制，也不怕被污名化，要大家快去連署。
目前在國發會的「公共政策網路參與平台」連署已突破5000人門檻。
徐國勇上午在行政院會後記者會表示，行政院長林全日前說過，有聽到大家的聲音，正在思考是否放寬一些限制，目前正研擬相關配套，應該明年2、3月會出爐，主要是針對自由行部分，會讓大家了解。
徐國勇說，張景森個人認為廢除後可以省錢，但在行政院內部會議中沒有討論廢除問題，國旅卡廢除要經過相當研議與討論，「行政院目前沒有朝這個方向（思考）。」
他表示，至於連署超過5000人，國發會將有相關正式回應與說明。1051229
(中央社)
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