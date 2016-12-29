廢國旅卡省錢 藍：張景森不清楚狀況
中國國民黨文化傳播委員會副主委唐德明今天表示，國旅卡是前總統陳水扁任內發明，政務委員張景森搞不清楚狀況，不知取消國旅卡，恢復不休假獎金，政府支出絕對比80億元更多。
張景森昨天在社群網站臉書（facebook）表示，有公務人員要連署廢除國民旅遊卡，「廢除國旅卡，政府每年省下70-80億，可做很多事」，歡迎大家連署。
唐德明上午在國民黨記者會表示，行政院長林全27日才說要放寬國旅卡限制，張景森28日卻在臉書發文主張廢除國旅卡，打臉林全。林全知道張景森的臉書發言嗎？允許這種行為嗎？確定要廢國旅卡嗎？
他說，國旅卡不是福利，也不是補助，而是民進黨上一次執政，為節省發放「不休假獎金」的負擔，所創造發明的一種政策，目的就是要省錢。
唐德明表示，張景森搞不清楚狀況，自己批評自己政黨的發明，還奢言廢除國旅卡可以節省新台幣80億元，殊不知取消國旅卡，「恢復不休假獎金」之後，政府支出絕對比80億元更多。
國民黨文傳會副主委胡文琦說，政府不食人間煙火，若要檢討國旅卡政策，應該召開公聽會，不要黑箱作業，急病亂投醫。
國民黨文傳會副主委洪孟楷表示，張景森暴走、管不住大嘴巴已經不是第一次，一個在治國團隊裡不同步、愛放火、唱反調的政務委員，到底是背景太硬想換換不掉，還是要林全壓根不想管？1051229
(中央社)
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