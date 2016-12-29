職業生涯最後倒數 閃電波特：多參賽回饋粉絲

波特表示，在明年生涯最後賽季，將會積極參賽以回饋粉絲。(報系資料照)

「地表最快人類」來自牙買加的波特，今年完成奧運短跑3金3連霸的壯舉，個人紀錄片《我是波特》也在近期上映，更在本月初榮膺IAAF年度最佳運動員獎，可說是意氣風發，然而隨著2016結束，波特的職業生涯也進入最後倒數，而近日對於粉絲來說卻有個好消息，依據《美聯社》29日報導，波特明年將會「回饋粉絲大放送」，積極的參加比賽！

手握3項短跑世界紀錄(100公尺9秒58、200公尺19秒19、400公尺接力36秒84)，又連續3屆奧運稱霸群雄，波特可說是當今國際體壇最偉大的運動員，自2008年北京奧運崛起後，凡參加比賽從未嘗過敗果，除了2011年大邱世錦賽100公尺偷跑遭取消資格外，過去9年堪稱是「不敗金身」，而在場上波特總以鮮明風格主宰著跑道，儼然讓他成為21世紀以來國際田徑界最具代表性的人物。

然而，這位短跑巨星日前宣告在明年倫敦世錦賽後，也將高掛釘鞋自跑道上引退，對於個人生涯最後一個賽季，波特也公開表示在2017年會積極參賽，「我引退的日子將進，現在我要做的就是去積極參加比賽、享受比賽」波特說：「在明年我會多多參賽，因為我要回饋粉絲，他們總是給我非常多的支持，我將為他們盡全力拿出表現。」

波特的拉弓姿勢，是他個人的招牌動作。(美聯社資料照)

儘管如此，波特也說未來賽季的重心，將會擺在100公尺，而在倫敦世錦賽也僅會出賽100公尺與400公尺接力，讓不少粉絲大失所望，畢竟他200公尺曾一度有機會突破19秒大關，而這個也是波特多年來的心願，但波特日前受訪表示：「我已接近生涯末期，因此(訓練上)負荷不想再這麼沉重了!」

(中時電子報)