老嫗遊花毯節賞花 突暈倒送醫不治

楊姓老嫗遊花毯突然昏倒，送醫後宣告不治。（陳淑娥攝）

苗栗造橋73歲楊姓婦人，今天上午邀集歌唱班同好南下到台中后里花毯節賞花，不料，她在展區內買完東西後突然暈倒，救護人員到場後，婦人已無生命徵象，豐原醫院表示，楊姓婦人送醫時已無心跳，搶救30分鐘後仍宣告不治死亡。

據楊姓婦人的陪同友人表示，婦人邀集歌唱班同好一起到花毯節一遊，親自準備粽子、菜包當大家的早餐，上午6時30分從苗栗出發，以前是做早餐的。婦人確切的死因有待檢警調查。

(中時)