中信金案 陳俊哲被通緝卻請律師到庭表明不回台
中信金案關鍵人物、中信慈善基金會董事長辜仲諒前妹婿陳俊哲，雖然滯留美國不歸遭通緝，但台北地方法院今（29）日上午開庭審理中信金案，陳俊哲卻跨海委請兩名律師到庭，法官訊問4名被告後發現，當庭問陳俊哲委任律師：「陳俊哲目前通緝中有打算回來嗎？」律師聞言馬上回說：「好像不太可能。」
台北地院上午開庭審理特偵組起訴辜濂松、辜仲諒父子等人，利用陳俊哲、中信辜家總管吳豐富等人擔任中信資產管理公司等相關境內外公司負責人、業務承辦人機會，藉投資北京土地涉嫌侵占中信金資產2700萬美金部分。
到庭的辜仲諒、吳豐富、中信銀經理張友琛及中信員工張素珠，全部否認犯罪。4人的律師，辯護口徑等同一致，都認為檢方這部分起訴事實不明確，要求檢察官應負進一步舉證責任，以利釐清事實好進行答辯。另2700萬美金中的300萬，辜仲諒律師認為在其他部分已起訴，這筆錢是重複起訴。
就在4位到庭被告委任律師全部答辯後，公訴檢察官發現庭上還有律師，就向承審受命法官說：「還有兩位律師未發言」。法官看了下，發現2位律師是陳俊哲所委任，就告訴2位律師，表示陳俊哲目前通緝中，法院不會發傳票給通緝被告律師，「你們不用報到，庭審也不會訊問；若要到庭旁聽法院不會制止。」
接著話鋒一轉，法官問兩位律師：「陳俊哲有打算回來嗎？」律師聽完有些尷尬，笑著說「好像不太可能」，成為庭審小插曲。
(中時)
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