中市抽驗小吃店美耐皿 5件溶出三聚氰胺

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「美耐皿」因性質輕巧耐摔，廣泛用於小吃店等餐飲業，但若長期使用、洗刷有刮痕並盛裝熱湯等高溫食品時，有三聚氰胺溶出的疑慮，長期累積可能影響人體健康。

台中市政府衛生局日前收驗校園周邊小吃店「使用中」的美耐皿湯碗10件，有5件檢出三聚氰胺溶出，要求業者換容器具使用。衛生局提醒業者落實自主檢視餐具安全衛生，留意盛裝器皿有無斑駁、老化、刮傷，並定期更換。

(中時)