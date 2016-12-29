吳怡霈「下衣失蹤」道晚安 微露屁股蛋讓人睡不著！
前主播吳怡霈外型甜美亮麗，轉當藝人進軍綜藝圈後星途大開，臉書有高達66萬粉絲關注，人氣相當旺，她也幾乎每天都會po晚安文，慰勞粉絲，27日晚間，吳怡霈曬出了最新晚安照，雖沒到網紅直播主們那種尺度，但也是相當程度的大放送，讓粉絲直呼：「這樣誰睡ㄉ(得)著啊！」。
吳怡霈晚安文系列照突破個人尺度啦！照片中她穿著一件寬鬆粉紅色素T，領口拉斜露出香肩，最驚人的是「下衣失蹤」，露出時下最流行的絲滑蜜大腿，搭配若隱若現的屁股蛋，還露出惹人憐愛的表情，讓粉絲大讚吳怡霈性感破表，根本捨不得移開視線！
(中時電子報)
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