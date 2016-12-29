李翔宙遭星拒絕入境 退輔會：陸方阻饒
退輔會副主委李文忠今天針對退輔會主委李翔宙日前遭新加坡拒絕入境表示，李翔宙日前前往泰國訪問，想藉機出席榮光會在新加坡舉辦的晚會，但因中國大陸的阻撓而沒有去。
媒體報導，李翔宙日前前往泰國訪問，原先敲定要順道拜會新加坡榮光聯誼會，卻遭拒絕入境。
對此，李文忠今天列席立法院外交及國防委員會接受民進黨立委蔡適應質詢時表示，李翔宙日前受「泰王山地計畫基金會」邀請，前往泰國訪問，剛好當時榮光會在新加坡舉辦晚會，李翔宙希望藉機出席參加，但因中國大陸阻撓而沒有去。
李文忠說，因為新加坡現在跟中國大陸的關係緊張，所以新加坡希望不要另生波瀾。
蔡適應詢問，過去是否有退輔會主委去過新加坡？李文忠表示，據他的了解沒有，且通常退輔會到東南亞機會並不多，最主要就是出席榮光會，但榮光會多在美國。
李文忠指出，李翔宙去泰國是為了發褒揚令給日前辭世的前福壽山農場場長「爸爸宋」宋慶雲，表彰宋慶雲對台泰關係的成就。
李文忠說，泰北過去原先大量種植鴉片原料罌粟花，經宋慶雲投入「山地計畫」協助泰北有效轉型農耕，泰國也特地成立「泰王山地計畫基金會」，未來會繼續推動。
蔡適應表示，退輔會協助泰國斷絕罌粟花種植，對東南亞毒品防制有巨大貢獻，退輔會要多跟國人宣導，這是台灣跟東南亞國家合作非常重要的事。1051229
(中央社)
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