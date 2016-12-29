人民幣中間價小貶 逼近6.95關口

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人民幣在岸匯價貶破7的謠言傳出後，人民幣兌美元中間價今天小貶0.02分，報人民幣6.9497元兌1美元，再度逼近6.95關口。

中國人民銀行授權大陸外匯交易中心公布，29日銀行間外匯市場人民幣兌美元匯率中間價為6.9497元兌1美元，貶值2個基點（bp）。

正當美元轉強，亞洲貨幣轉弱之際，有陸媒28日深夜報導，在岸人民幣兌美元匯率貶破7這一重要心理關口，一度觸及7.0121，創下2008年4月以來新低。

中國人民銀行（大陸央行）連夜發文澄清，指人民幣匯率平穩，並譴責個別「不負責任的」媒體。

在謠言獲澄清後，人民幣中間價29日小貶0.02分。1051229

(中央社)