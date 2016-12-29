漁船走私香菇 海巡署查獲2172公斤

我要評比

年關將近，有不法私梟利用市場需求，走私非法香菇牟利，海巡署中部巡防局日前在梧棲漁港小船浮動碼頭查緝非法走私香菇2172公斤，市價約新台幣500多萬元，訊後移送偵辦。

海巡署北部地區巡防局新竹機動查緝隊在11月間接獲情資。新竹機動查緝隊會同第三海岸巡防總隊、調查局航業調查處、台中港務警察總隊、關務署台中關、警政署保安警察第三總隊、新竹市警察局第一分局、台中機動查緝隊、第三海巡隊、岸巡二二大隊及岸巡二四大隊等單位，並報請台中地檢署檢察官組成專案小組擴大偵辦。

26日上午11時33分，「鴻益利68號」漁船進入梧棲漁港並停泊於小船浮動碼頭，專案人員耐心監控守候，29日凌晨0時，有2台可疑小貨車靠近船隻，疑似開始搬運私貨。

埋伏人員立刻上前查緝，過程中嫌疑人有抗拒逮捕的動作，還疑似要開車衝撞專案人員，專案人員對空鳴2槍嚇阻，才順利將14名嫌疑人逮捕。

專案人員清查艙內藏有大量走私香菇，共計213箱2172公斤，市價約500多萬元，全案依懲治走私條例移送台中地檢署偵辦，並將針對私貨來源及銷售管道持續擴大調查。1051229

(中央社)