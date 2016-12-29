屏東轉運站動土 潘孟安盼台鐵配合改善
屏東客運轉運站暨縣民廣場今天動土，屏東縣長潘孟安在動土典禮的致詞中，批評屏東火車站新站設計不良讓乘客日曬雨淋，「期許」第2期工程能重新規劃施工並盡速開工。
配合鐵路高架化工程，屏東縣政府向中央爭取興建6個客運轉運站，其中屏東，潮州和枋寮3個轉運站與台鐵車站整合，以便鐵公路無縫轉乘，另外東港、恆春及三地門鄉水門轉運站則是觀光導向。
屏東火車站新站第1期工程今年8月完工啟用，屏東縣政府爭取在站前興建客運轉運站及縣民廣場，工程總經費新台幣12億元，今天動土。
屏東縣長潘孟安在動土典禮的致詞中，批評屏東火車站新站空有其物，動線無法符合需求，民眾搭乘火車還要遭日曬雨淋，縣政府信箱經常收到民眾抱怨的投書。潘孟安說，他代表地方政府期許鐵路局第2期能重新規劃並盡速開工。
鐵路改建工程局南區工程處副處長伍育德表示，第2期工程的規劃會改善這些缺失，並預計在明年初開工。
屏東縣政府城鄉處長張桂鳳說明，屏東轉運站設置13席月台，包含上車月台8席及下車月台5席，完工後，目前分散於屏東火車站前、慈鳳宮前及唐榮國小前的國道客運、公路客運、市區客運共48條路線，以及屏東科技大學、大仁科技大學、環球購物中心等的接駁專車，都將整合進入轉運站，改善現在路側臨停上下乘客的交通阻塞及安全問題。
屏東客運轉運站總工程經費7350萬元，預計明年12月完工，與台鐵車站之間將設置雨遮通廊連接。屏東縣民廣場緊鄰轉運站，總工程經費4700萬元，預計明年9月完工，未來將成為交通運輸及都市街面的重要廊帶，活絡舊城氣象。1051229
(中央社)
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