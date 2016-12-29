只有學制不夠看 明年擬公布整校註冊率
教育部於103學年度起公布大學註冊率，但首年只公布科系所，今年增加到「學制」，家長、考生最希望得知的「全校性」註冊率，則預計明年（106學年度）才能公布。
少子女化使大專面臨招生危機，多年前起各界就有公布註冊率的呼聲。教育部於103學年度起漸進公布，105學年度除了原有的科系所註冊率外，首度增加公布「學制」的註冊率，共有17校大學日間部學士班（或技職校院的四技）註冊率低於6成。
不過，教育部退場轉型輔導名單，是以「整校」註冊率為標準，目前僅公布到「學制」，最大的單位僅到四技、學士班、碩士班、進修部等，仍然無法看到整校的註冊全貌。
教育部長潘文忠11月在立法院教育及文化委員會備詢時，承諾將於明年（106學年度）公布「全校性」的註冊率及財務資料，讓學生生涯選擇時，有更充分的參考資訊。
教育部技職司專門委員張嘉育表示，公布「全校性」的註冊率涉及修法，目標106學年度完成。不過她也強調，站在教育部的立場，不希望學生、家長單獨以註冊率作為校系選擇的唯一標準。
張嘉育解釋，註冊率不能完全代表辦學績效，有些學校很認真辦學，各項評比也都在水準以上，卻因為位置偏遠、交通不變等因素，較不受青睞。她建議參考大專校院校務資訊平台，瞭解教學品質、就業流向等資訊，作為整體參酌。1051229
(中央社)
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