退將下月再登陸 退輔會贊成延長管制期
退輔會副主委李文忠今天說，8位退將在前陸軍總司令陳廷寵帶隊，將在1月5日赴陸參與「連緣文化節」，已請退將勿發表敏感言論，以國安角度來看，退輔會贊成管制期延長。
日前多位退役將領前往中國大陸出席紀念孫中山先生誕辰150週年大會，引發爭議 。
民進黨團書記長劉世芳今天出席立法院外交及國防委員會時質詢指出，過去有多位退將到赴陸參加統戰活動宣誓效忠、打高爾夫球，相關單位是否有要求勿再頻繁交流？
列席的退輔會副主委李文忠表示，前陸軍總司令陳廷寵帶隊，有8位退將將在1月5日赴陸。而國安局第三處副處長賴蘊誠說，赴陸退將準備參加「第五屆海峽兩岸將軍連緣文化節」，但在媒體輿論下，有幾位退將心理上應有些感受，不會去。
李文忠說，昨天已和陳廷寵取得聯繫，希望退將屆時不要發表政治敏感言論，也希望媒體不要在場訪問、報導。而退將也向他表示，已向對方要求，但活動已安排好，也是文化性節目，勸阻退將不要去，恐怕是強人所難，至少退將有答應不發表政治敏感言論。
李文忠指出，據他了解，連緣文化節的主辦單位是「連氏企業」，本身是書法學社，但背後主辦通常是國台辦或相關涉台單位。
李文忠建議，以國安角度來看，未來政府可考慮延長管制期，對特別機敏人士，也可考慮赴陸需終身管制申請，如擔任過國安局長的退輔會主委李翔宙。他說，「我們贊成管制期延長，以李翔宙的身份，可能需要終身申請」。1051229
(中央社)
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