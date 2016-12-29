廖國棟點名參選黨主席 江啟臣：沒想過

國民黨立院黨團總召廖國棟今天表示，用技巧取得大位難以服眾，也難怪有人說國民黨會新黨化。他並首度提出立委江啟臣是黨主席接班人選。江啟臣表示，沒想過這個問題。

中國國民黨因黨內選制變革一案，引發黨內爭議，黨主席洪秀柱脫掉假髮、昨天向中常委公開致歉。廖國棟上午接受廣播節目專訪表示，程序上仍有瑕疵，昨天希望處理，最後未被重視，甚至用復議的方式略過，程序瑕疵永遠存在，什麼時候會被拿出來挑戰都有可能，所以才說是埋下一個未爆彈。

廖國棟上午在立法院受訪表示，好幾位國民黨中常委在中常會提到要放下私心，所有政策必須被公開討論，「這次她們反撲的過程極盡心機，小學生看了就知道玩什麼，最後結果是這樣，那是國民黨的文化使然」。

廖國棟說，奉勸所有有志領導者，「大位必宜智取，才能服眾」，用很多技巧取得大位，難以服眾，這樣的組織很薄弱，「也難怪最後會有人說國民黨會新黨化」。

他進一步說，這是很多長輩、企業界朋友跑到他的辦公室跟他說，如果長此以往，國民黨就會新黨化，作為國民黨黨員必須想整黨的利益，怎樣讓黨重新站起、重新執政，這是最高目標，每個人都要放下私心，黨才能走大路、開展未來。

點名中生代接班，江啟臣是國民黨黨主席熱門人選？廖國棟說，很早之前，就有人向他提議，大老與黨團有些同志都有這樣的說法，要讓黨年輕化，才能走出新思維、新未來，「有一個新的領導人會帶給國民黨新的氣象、契機」。

廖國棟說，很多人建議江啟臣是黨主席的人選，他第一次拋出這項訊息，代表很多朋友的心聲。

江啟臣受訪對於被點名中生代接棒參選國民黨主席表示，今年初就被媒體點名，只要到選舉很多人都會被點名、一直出現，「現在、目前，我真的沒有想過這個問題」。1051229

(中央社)