男攀可樂可樂安山 失足墜谷死亡

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一名莊姓男子隨隊攀登中央山脈南三段，昨天行經可樂可樂安山不慎墜谷受傷，經過一夜，今天上午死亡，同行隊員報案求助。

南投縣政府消防局救災救護指揮科上午8時7分獲報，一名62歲莊姓男子隨隊攀登中央山脈南三段，昨天下午行經南投縣信義鄉可樂可樂安山，不慎失足摔落山谷，其他隊友救起莊男，並安置露宿袋，今天上午發現莊男死亡，報案請求南投縣消防局協助。

南投縣消防局表示，上午接獲隊員張姓男子報案指出，登山隊共14人，23日從花蓮縣瑞穗鄉入山，攀登中央山脈南三段，昨天下午走到南投縣信義鄉可樂可樂安山鞍部，莊男摔落山谷重傷，今天上午死亡。

消防局表示，登山隊考量山區氣候惡劣多變，恐再發生意外，其他12名隊員繼續行程，現場僅留張姓報案人與莊姓死者兩人，且無攜帶衛星定位裝置，無法詳細說明座標，僅能口頭描述位置。

消防局表示，考量搜救人員步行進入可樂可樂安山約需5天到6天，申請直升機救援。警消初步掌握消息，這支登山隊只申辦花蓮縣瑞穗鄉到萬榮鄉的入山許可證，日期為24日到30日，未有進入南投縣山區的申請資料。1051229

(中央社)