再出狂言！ 杜特蒂恐嚇要將貪官丟下直昇機

菲國總統杜特蒂再次語出驚人，表示自己將會親手把貪官從直昇機上推下！（圖/美聯社）

菲律賓狂人總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）再次口出狂言，繼先前承認自己曾開槍殺死毒販後，這次更公開恐嚇國內的貪官們，如果被他抓到貪腐的證據，杜特蒂表示自己將會親手將貪官從押送的直昇機上推下，表達自己的掃毒反貪的決心。

據菲律賓星報（The Philippine Star）報導，經常口出狂言的菲國總統杜特蒂，今再次公開恐嚇國內貪官，他表示，「我過去擔任納卯市（Davao City）市長時就曾將一名綁架犯，從押送的直昇機上飛行中推下。如果你被我抓到貪腐的證據，我會親自搭乘直昇機去押送你來馬尼拉，並直接在飛行途中把你丟出機外！我以前做過，別以為我不敢再做一次！」杜特蒂上任後，雖然言行經常讓外界震驚和摸不著頭緒，但雷厲風行的掃毒卻讓他的民調支持率節節攀高。

雖然經常口無遮攔，但杜特蒂在國內的支持率卻居高不下。（圖/美聯社）

許多菲律賓民眾非常支持他上台後，雷厲風行的掃毒打貪行動。（圖/美聯社）

口無遮攔的杜特蒂，日前更被當地媒體爆出，過去在擔任納卯市長時更親自將一名華裔的綁匪在飛行途中推出機外，並要求駕駛在他「行動」前降低高度且遠離人群，引免該綁匪落下後引起當地民眾的騷亂。杜特蒂上任後用武力掃蕩毒梟，其強勢作風引起國外與國際組織的大肆批評，聯合國（UN）更決議將介入調查，但杜特蒂並不認為自己做錯了什麼，更不打算為自己說過得「狂言」道歉。

動用武力掃蕩各地毒梟的成果逐漸浮現，雖得到眾多民眾的認同，半年來各種批評與抨擊的聲浪不斷，現在就連菲國天主教教會也看不下去，指控他用法外私刑造成濫殺。杜特蒂根本不在乎教會，不但大肆消遣教會的態度，更表示自己去世後，不打算採用宗教儀式，打算在24小時內以火葬形式處置，暗指自己不需要依靠教會。

(中時電子報)