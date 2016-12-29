打臉張景森？政院：沒有廢除國旅卡計畫

陸客不來觀光，為了拯救國內旅遊業，政府規定明年元旦起，強迫公務員的國旅卡每年8000元需用在國內團體旅遊，引發公務員反彈，甚至展開連署「廢除國旅卡、還我加班費」。負責國旅卡規畫的行政院政委張景森也在臉書讚聲鼓勵支持「廢除國旅卡」，每年可替國庫省7~80億元。不過，行政院發言人徐國勇上午在院會後記者會表示，國旅卡政策正在檢討如何放寬自由行部分，目前沒有廢除國旅卡的打算。

徐國勇表示，有公務員連署說要廢除國旅卡，張景森也認為廢除的話，可以節省7、80億，但張景森個人認為廢除可省錢，因此在臉書上呼籲，不過在政院內部會議裡沒有討論廢除的選項；至於公務員要求國旅卡自由行的部分，大家的聲音政府都聽到了，在明年2 、3月會做出回應。

至於公務員上國發會join平台連署廢除國旅卡人數超過連署要求的5000人，徐國勇說，國發會在二個月內會回應，但國旅卡要廢除的話，要經過討論及研究，現階段行政院沒有廢除這樣的方向規畫。

(工商)