打臉張景森？政院：沒有廢除國旅卡計畫
陸客不來觀光，為了拯救國內旅遊業，政府規定明年元旦起，強迫公務員的國旅卡每年8000元需用在國內團體旅遊，引發公務員反彈，甚至展開連署「廢除國旅卡、還我加班費」。負責國旅卡規畫的行政院政委張景森也在臉書讚聲鼓勵支持「廢除國旅卡」，每年可替國庫省7~80億元。不過，行政院發言人徐國勇上午在院會後記者會表示，國旅卡政策正在檢討如何放寬自由行部分，目前沒有廢除國旅卡的打算。
徐國勇表示，有公務員連署說要廢除國旅卡，張景森也認為廢除的話，可以節省7、80億，但張景森個人認為廢除可省錢，因此在臉書上呼籲，不過在政院內部會議裡沒有討論廢除的選項；至於公務員要求國旅卡自由行的部分，大家的聲音政府都聽到了，在明年2 、3月會做出回應。
至於公務員上國發會join平台連署廢除國旅卡人數超過連署要求的5000人，徐國勇說，國發會在二個月內會回應，但國旅卡要廢除的話，要經過討論及研究，現階段行政院沒有廢除這樣的方向規畫。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。