醫學 電機 法律都沒滿招 台大7成科系有缺額

少子化衝擊，台大7成科系沒招滿有缺額，圖為台大學生上課情形。（顏謙隆攝）

每年無數高中生想擠進台大窄門，但台大今年新生註冊率，54系只有14系註冊率100％，熱門科系如醫學、電機、法律系都沒招滿。台大說明，醫學系主要是因為有人放棄公費生名額，轉讀自費醫科，其他缺額主要是錄取學生被國外世界排名更好的大學挖走。

教育部今公布105學年度大學新生註冊率，數據顯示，台大有超過7成科系出現缺額，且台、成、清、交等頂尖大學電機系都沒招滿。

台大大學部54個系組中，只有14系註冊率100％，其他多在97％左右，一類組第一志願法律系註冊率98.69％，二類組第一志願的台大電機系註冊率98.73％，三類組第一志願醫學系98.26％；此外，台大還有1系註冊率低於8成，是動物科學技術學系77.5%。

台大註冊組主任洪泰雄表示，近年來全球大學搶人才，台大一年就有約莫10幾位學生被香港的大學挖走，其他歐美、中國、新加坡等世界排名比台大更好的學校，也是許多學生的首選，主要還是跟獎學金和學校促銷能力有關。

不過，洪泰雄說，台大不會被動等人才被搶走，也主動到海外爭搶人才 ，今年在馬來西亞、香港、澳門、泰國等地辦了多場招生說明會，透過海外推薦錄取台大的學生，今年只有3個沒報到，可見台大在東南亞地區也具吸引力。

(中時)