香港富商綁架案 幕後主嫌押解回台

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香港富商黃煜坤去年9月在台遭綁架勒贖7000萬港幣，警方在38天後救出黃男，並逮捕蔡文力等7人到案，檢警經持續向上追查，發現幕後主嫌是甘俊松，案發後即逃亡至加拿大、馬來西亞、菲律賓等國藏匿。

台北地檢署函請外交部註銷甘嫌護照並發布通緝，刑事局提供情資給菲國後，甘嫌上月21日至菲律賓出境時，被菲國移民局將他逮捕，並在今(29)日下午1點50分押解返台歸案。

(中時)