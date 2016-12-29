史普陵特增5000人就業 川普大讚孫正義
電信鉅子史普陵特（Sprint Corp.）未來15個月將為美國創造5000個工作機會，美國總統當選人川普把這筆功勞記在史普陵特老闆孫正義身上。
彭博報導，川普今天在佛羅里達州馬阿拉歌度假村（Mar-a-Lago）外告訴記者：「我剛從史普陵特高層得知，他們會把5000個工作帶回美國...在孫正義和其他一些人的大力推動下。」
孫正義本月和川普會面，他承諾將利用之前宣布的科技基金，在美國投資500億美元，創造5萬個工作機會。
此舉有助川普證明自己為美國製造更多工作機會，也讓遭歐巴馬政府破壞購併好事的史普陵特討新政府歡心。
史普陵特的5000個工作機會是孫正義允諾5萬個工作機會的一部分，但資金來自史普陵特，而不是軟體銀行（SoftBank）。
法新社報導，史普陵特在川普宣布近1小時後聲明澄清，並非所有的工作機會都從海外回到美國。
史普陵特宣布：「（公司）承諾將創造或帶回美國5000個工作機會」，但未透露具體細節。史普陵特預期在2018年3月前實現這項承諾。
史普陵特執行長克勞雷（Marcelo Claure）發表聲明：「我們很高興能和美國總統當選人川普和他的行政團隊合作，為帶動美國經濟成長，創造就業機會，貢獻一點心力。」
川普也再次提到，孫正義投資的1家衛星新創公司OneWeb未來4年將在佛羅里達州創造近3000個工作機會。1051229
(中央社)
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