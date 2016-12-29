立委修法懲酒駕 加害者清洗被害者遺體

我要評比

(中央社記者汪淑芬台北29日電)民進黨立委葉宜津今天提案修法，只要酒駕受害者家屬同意，由酒駕加害者清洗被害者遺體。

立法院交通委員會上午邀請交通部報告「我國酒後駕車現況暨防制作為」，法務部、教育部、衛福部、國防部等單位也列席。

葉宜津說，雖然已修法重罰酒駕，但今年1至11月，移送仍有5萬多件，很多人還是有僥倖心裡，以為喝一點不會有事。

葉宜津認為，要讓酒駕者有警惕，一定要有更震憾的作法，她將提案修法，只要受害者家屬同意，就由酒駕加害者清洗被害者遺體。

葉宜津也詢問列席各部會官員，交通部長賀陳旦認同葉宜津的提議，情感上會發揮很大效果，會與相關部會研議。

其他部會列席人員無人反對葉宜津的提議。1051229

(中央社)