立委修法懲酒駕 加害者清洗被害者遺體
(中央社記者汪淑芬台北29日電)民進黨立委葉宜津今天提案修法，只要酒駕受害者家屬同意，由酒駕加害者清洗被害者遺體。
立法院交通委員會上午邀請交通部報告「我國酒後駕車現況暨防制作為」，法務部、教育部、衛福部、國防部等單位也列席。
葉宜津說，雖然已修法重罰酒駕，但今年1至11月，移送仍有5萬多件，很多人還是有僥倖心裡，以為喝一點不會有事。
葉宜津認為，要讓酒駕者有警惕，一定要有更震憾的作法，她將提案修法，只要受害者家屬同意，就由酒駕加害者清洗被害者遺體。
葉宜津也詢問列席各部會官員，交通部長賀陳旦認同葉宜津的提議，情感上會發揮很大效果，會與相關部會研議。
其他部會列席人員無人反對葉宜津的提議。1051229
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。