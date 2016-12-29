給勞動條件優良認證 郭芳煜：會研究
民進黨立法委員劉建國今天質詢，衛福部針對GMP廠商給認證，勞動部是否要針對公司、工廠做類似認證。勞動部長郭芳煜回應，會研究看看。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部報告「我國職災勞工保護法施行成效及勞動部如何落實職災勞工保障」並備質詢。
劉建國質詢，GMP是比較優良且經過認證廠商，勞動部要不要對勞動條件真的辦的不錯，且都優於勞基法的公司、工廠給認證？
郭芳煜答詢，一直有其他考慮像是友善職場，要按照飯店那樣給予星級，但因為另有考慮，所以目前還未形成制度。
劉建國追問，衛福部可以針對GMP廠商給認證，許多公司廠商優於勞基法，針對企業形象給鼓勵甚至認證，勞動部卻沒有發半張，「不是很奇怪嗎？」
郭芳煜指出，現在沒有制定相關制度，過去已經談了一段時間，但到底要針對哪個領域，是友善職場還是勞動條件等，勞動部會研究看看。1051229
(中央社)
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