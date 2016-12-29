富比世名人富豪 盧卡斯最富伍茲最年輕
「富比世」（Forbes）雜誌今天公布2016美國名人富豪榜，前20大名人富豪不乏知名球星，高球名將老虎伍茲和米克森、美國職籃NBA前球星喬丹（Michael Jordan）都榜上有名。
路透社報導，40歲的伍茲（Tiger Woods）在前20大名人富豪中年紀最輕，身家約7億4000萬美元，名列美國名人富豪榜第7名。
伍茲14度贏得大滿貫賽冠軍，目前生涯大賽冠軍數僅次「金熊」尼克勞斯（Jack Nicklaus）的18座。他背部動手術後，歷經15個月以上的休養，最近傷癒復出，身手仍頗具競爭力。
米克森（Phil Mickelson）排名18，身家估計3億7500萬美元；而2003年退休、堪稱史上最佳籃球員的喬丹，現年53歲，身家12億美元，名列排行榜第4。
排行榜冠軍則為名導喬治盧卡斯（George Lucas），坐擁46億美元傲人身家。1051229
(中央社)
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