中美南海爭鋒 無人機成要角

圖為美國海軍「馬斯廷號」（USS Mustin，DDG 89）驅逐艦人員12月20日在南海海域取回無人潛航器。（圖/美國海軍）

中國BZK-005無人機不時現身南海與東海，執行巡邏偵察任務。圖為BZK-005 2015年9月3日在北京舉行的抗戰勝利日閱兵活動中，由軍車載運行經天安門廣場。（圖/中新社）

中國海軍本月稍早採取前所未有的行動，在菲律賓蘇比克灣西北約80公里的南海海域，截扣一具美國海軍無人潛航器。雖然事件因中方歸還潛航器而暫時落幕，但北京已藉此發出強烈的訊息，那就是：不要美軍在中國「中國當面海域進行抵近偵察和軍事測量」，否則將採取必要措施加以應對。

中國媒體指出，美國使用潛航器，是要蒐集中國潛艇的相關情資，甚至認為，這較先進的潛航器能提供「寶貴的資訊」。

無論如何，從種種跡象看來，未來在南海與東海等爭議性海域，無人系統的角色將日益吃重，已是必然的趨勢。

《外交學者》（The Diplomat）網29日的評論指出，美軍經常用無人潛航器來蒐集海洋水文資料。隨著南海緊張情勢加劇，美方也加強如全球鷹（Global Hawk）等無人機在相關海域的偵察，而有好幾次解放軍都試圖進行電子干擾。

隨著南海緊張情勢加劇，美方也加強如全球鷹（見圖）等無人機在相關海域的偵察。（圖/諾斯洛普格魯門）

相對的，解放軍也致力擴大使用無人系統，評論指出，平時它們不僅可在爭議海域用以偵察，更能持續維持存在感。無人機已全部列裝中國解放軍五大戰區，而海軍的東海與南海艦隊，更擁有包括BZK-005隱形中高空遠端無人偵察機在內的多款無人機。

BZK-005不時現身南海與東海，執行巡邏偵察任務。

從中方今年11月在珠海航展秀出的多款無人機看來，他們在無人機的研發上已有長足的進步。而在更早之前，中國已用無人機在東海與南海進行具有宣示意味的巡航，並往往引發摩擦。據日本防衛省稱，2013年9月，日本戰機曾攔截闖入該國防空識別區的「不明國籍」無人機。而一般認為，那是BZK-005無人機。

2016年5月，不斷有消息傳出，衛星圖像顯示，中國在西沙永興島部署了BZK-005無人機。當時大陸知名軍事專家尹卓說，南海是中國的搜救責任區，需要大面積地進行管控，所以就算在這裡使用無人機，也是正常的。

然而，在一般狀況下，使用無人機的通常是中國海洋執法單位，而不是解放軍。例如，中國國家海洋局便在大陸11個沿海省建了無人機基地，並參與開發海域監管無人船。也因此，海洋局可以用維護海洋安全的名義，來掩護確立存在感的事實，名正言順地在東海、南海等爭議海域使用無人系統。

儘管在眼前的狀況下，中美僅在有限的基礎上使用無人潛航器，但雙方都以進一步研發這設備為優先要務。儘管因南海截扣事件，美軍無人潛航器成為各方焦點，但這款潛航器並不先進，通常用以蒐集一般海洋資料。評論指出，美軍投入可觀的經費，正著手研發更先進的戰力倍增器。

在不久的未來，無人潛航器可能用在水下戰爭中。而美國藉由進行相關研發，可以鞏固傳統優勢；相對的，中國也可以藉此彌補傳統的弱點。

(中時電子報)