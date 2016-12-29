郭耿宏條款初審 特勤因公傷殘享醫療照護

國安局特勤中心教官郭耿宏去年3月在訓練時被學員誤擊頸椎，以致全身癱瘓。為此，立法院外交及國防委員會今初審通過《特種勤務條例》修正草案，比照警察人員規定，特勤人員因執行勤務致全殘或半殘者，應給予醫療照護及安置就養，並明定回溯條款至104年1月1日起適用，且條文修正施行前已支出之費用將核實給與。

會中，朝野立委針對「執行特種勤務」屬於因公致傷殘，然是否包含訓練有一番爭論。最後，國安局明確表示，如以身作盾，或是實彈演訓受傷都是實例，且今年5月施行細則已明確包括「訓練」。

(中時)