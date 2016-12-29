男子酒駕 2BMW對撞1人傷

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北市西寧南路今晨發生酒駕車禍。（陳鴻偉翻攝）

廖男乘著酒意開車，行經路口與人對撞。（陳鴻偉翻攝）

警方依公共危險罪法辦廖男。（陳鴻偉翻攝）

北市1名廖姓男子昨夜與友人餐敘，今天凌晨3時許酒後硬要開車，廖開著BMW640i高檔轎車，高速行經西寧南路、漢口街時，與陳男駕駛的BMW420i轎車對撞，猛烈撞擊造成車內1名乘客輕傷送醫，廖、陳2人均無大礙。

警方獲報到場，陳向警方供稱，他的車剛剛起步，行經路口時，廖的車就快速撞來，時速超過80公里，警方對廖男進行酒測，酒測值高達0.65，偵訊後依公共危險罪將他移送法辦。

(中時)