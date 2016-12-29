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桌球》傑愛步紅毯 球后丁寧成為等愛的女人

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丁寧
丁寧拿下金年里約奧運女桌單打金牌，完成中國大陸女單在奧運的8連霸，功成名就的她，如今也渴望起愛情到來。(美聯社資料照)

隨著江宏傑與福原愛即將在2017年1月1日於台北大宴賓客，兩人攜手步入紅毯，桌壇屢傳喜訊的同時，世界球后、中國名將丁寧至今小姑獨處，反而成為等愛的女人。

現年26歲的丁寧，是中國大陸非常有名的桌球選手，她不但拿下今年里約奧運女單金牌，還是一位大滿貫金牌得主(奧運、世錦賽、世界盃)，上個月見證男子單打世界排名第三的許昕向好友姚彥求婚，日前又看到閨蜜盛丹丹被隊友劉焱成功求婚的場景，丁寧自覺心理受到很大傷害。

至於是女子世界單打排名第二的劉詩雯表示，幾個月前就收到好友福原愛的喜帖，但29-31日正好是乒超總決賽，不曉得能不能趕得上。

(中時電子報)

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關鍵字：桌球江宏傑福園愛丁寧劉詩雯
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