桌球》傑愛步紅毯 球后丁寧成為等愛的女人
隨著江宏傑與福原愛即將在2017年1月1日於台北大宴賓客，兩人攜手步入紅毯，桌壇屢傳喜訊的同時，世界球后、中國名將丁寧至今小姑獨處，反而成為等愛的女人。
現年26歲的丁寧，是中國大陸非常有名的桌球選手，她不但拿下今年里約奧運女單金牌，還是一位大滿貫金牌得主(奧運、世錦賽、世界盃)，上個月見證男子單打世界排名第三的許昕向好友姚彥求婚，日前又看到閨蜜盛丹丹被隊友劉焱成功求婚的場景，丁寧自覺心理受到很大傷害。
至於是女子世界單打排名第二的劉詩雯表示，幾個月前就收到好友福原愛的喜帖，但29-31日正好是乒超總決賽，不曉得能不能趕得上。
(中時電子報)
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